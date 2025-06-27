Тиг призвал Леброна завершить карьеру

Экс-игрок «Индианы» и «Миннесоты» Джефф Тиг заявил, что форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу пора завершить карьеру.

«Брон, не прими за неуважение... Ты мой любимый игрок, и думаю, что величайший игрок всех времен, но я устал, бро. Если хочешь куда-то перейти еще, то знай, что я и твоя фан-база — мы устали», — заявил Тиг на подкасте Club 520 Podcast.

40-летний Леброн в сезоне-2024/25 сыграл в 70 матчах, набирая в среднем по 24,4 очка, 7,8 подбора и 8,2 передачи.