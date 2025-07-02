Футбол
2 июля, 06:00

Клубный ЧМ-2025, результаты 1/8 финала: «Реал» победил «Ювентус», «Ман Сити» проиграл «Аль-Хилялю» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Игроки «Аль-Хиляля» празднуют победу над «Манчестер Сити».
Фото AFP
Матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
28 июня, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)
Палмейрас
1:0
Ботафого
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
28 июня, 23:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Бенфика
1:4
Челси
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
29 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
ПСЖ
4:0
Интер
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
29 июня, 23:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Фламенго
2:4
Бавария
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
30 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Интер
0:2
Флуминенсе
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
01 июля, 04:00. Camping World Stadium (Орландо)
Манчестер Сити
3:4
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Реал
1:0
Ювентус
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала.
02 июля, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
Боруссия Д
2:1
Монтеррей

Клубный чемпионат мира 2025: расписание матчей и результаты

Материалы сюжета: Клубный ЧМ 2025: расписание и результаты матчей, итоги группы, сетка плей-офф
Кукурелью напугало присутствие Трампа на церемонии награждения после финала КЧМ-2025
«Реал» предложил проводить клубный ЧМ раз в два года
Мареска показал, в чем сила его «Челси». Но получится ли развить успех?
Трамп пошутил, что может переименовать «соккер» в «футбол» в США
Доннарумму признали лучшим в составе «ПСЖ» в финале КЧМ
Палмер — о Трампе на подиуме во время вручения трофея КЧМ: «Я был в недоумении»
    • «Боруссия» победила «Монтеррей» и вышла в четвертьфинал плей-офф клубного ЧМ

    Стали известны все четвертьфиналисты клубного чемпионата мира

