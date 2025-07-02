Клубный ЧМ-2025, результаты 1/8 финала: «Реал» победил «Ювентус», «Ман Сити» проиграл «Аль-Хилялю» и другие матчи

Матчи 1/8 финала клубного чемпионата мира.

28 июня, 19:00. Lincoln Financial Field (Филадельфия)

28 июня, 23:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

29 июня, 19:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

29 июня, 23:00. Hard Rock Stadium (Майами)

30 июня, 22:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)

01 июля, 04:00. Camping World Stadium (Орландо)

01 июля, 22:00. Hard Rock Stadium (Майами)

02 июля, 04:00. Mercedes-Benz Stadium (Атланта)

