Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

27 июня, 05:30

Голдина и Лахина не выбрали во втором раунде драфта НБА

Результаты второго раунда драфта НБА: Голдин и Лахин не были выбраны
Евгений Козинов
Корреспондент
Виктор Лахин.
Фото Getty Images

В Бруклине на арене «Барклайс-Центр» состоялся второй раунд драфта НБА 2025 года.

Российский форвард Виктор Лахин и центровой Владислав Голдин не выбраны клубами.

Вчера в первом раунде под 8-м номером «Бруклин» выбрал российского защитника Егора Демина.

Второй раунд драфта НБА-2025

31. «Миннесота» — Рашир Флеминг (форвард, университет святого Иосифа).

32. «Бостон» — Ноа Пенда (форвард, «Ле-Ман»).

33. «Шарлотт» — Сион Джеймс (атакующий защитник, Дьюк).

34. «Шарлотт» — Райан Калкбреннер (центровой, Крейтон).

35. «Филадельфия» — Джони Брум (центровой, Оберн).

36. «Бруклин» для «Лейкерс» — Аду Тьеро (форвард, Арканзас).

37. «Детройт» — Чаз Ланир (атакующий защитник, Теннеси).

38. «Сан-Антонио» — Кэм Джонс (атакующий защитник, Маркетт).

39. «Торонто» — Элайджа Мартин (атакующий защитник, Флорида).

40. «Вашингтон» — Майка Пиви (атакующий защитник, Джорджтаун).

41. «Голден Стэйт» — Коби Бри (атакующий защитник, Кентукки).

42. «Сакраменто» — Максим Рэйно (центровой, Стэнфорд).

43. «Юта» — Джамир Уоткинс (атакующий защитник, Флорида-Стэйт).

44. «Оклахома» — Брук Барнхайзер (атакующий защитник, Нортвестерн).

45. «Лейкерс» для «Миннесоты» — Рокко Цикарски (центровой, «Брисбэйн»).

46. «Орландо» — Амари Уильямс (центровой, Кентукки).

47. «Милуоки» — Боголюб Маркович (форвард, «Мега»).

48. «Мемфис» — Джевон Смолл (разыгрывающий защитник, Уэст-Вирджиния).

49. «Кливленд» — Тайриз Проктор (разыгрывающий защитник, Дьюк).

50. «Нью-Йорк» для «Клипперс» — Кобе Сэндерс (атакующий защитник, Невада).

51. «Клипперс» для «Никс» — Мохамед Диавара (форвард, «Шоле»).

52. «Финикс» — Алекса Тухи (форвард, «Сидней»).

53. «Юта» — Джон Танджи (атакующий защитник, Висконсин).

54. «Индиана» — Тэйлон Питер (разыгрывающий защитник, Либерти).

55. «Чикаго» — Лэклан Олбрич (центровой, «Кентербери»).

56. «Мемфис» — Уилл Ричард (разыгрывающий защитник, Флорида).

57. «Орландо» — Макс Шульга (атакующий защитник, ВКУ).

58. «Кливленд» — Салиу Ньянг (атакующий защитник, «Виртус»).

59. «Хьюстон» — Джамай Мэшэк (атакующий защитник, Теннеси).

Егор Демин.Мягкая сила. Что значит для России восьмой номер Демина на драфте НБА?
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
Виктор Лахин
Владислав Голдин
Читайте также
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Митинги по всему миру начались после перехвата флотилии «Сумуд» Израилем
Россияне назвали МТС самым технологичным сотовым оператором
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тиг призвал Леброна завершить карьеру

«Майами» подписал российского центрового Голдина на Летнюю лигу НБА

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости