Голдина и Лахина не выбрали во втором раунде драфта НБА

Результаты второго раунда драфта НБА: Голдин и Лахин не были выбраны

В Бруклине на арене «Барклайс-Центр» состоялся второй раунд драфта НБА 2025 года.

Российский форвард Виктор Лахин и центровой Владислав Голдин не выбраны клубами.

Вчера в первом раунде под 8-м номером «Бруклин» выбрал российского защитника Егора Демина.

Второй раунд драфта НБА-2025

31. «Миннесота» — Рашир Флеминг (форвард, университет святого Иосифа).

32. «Бостон» — Ноа Пенда (форвард, «Ле-Ман»).

33. «Шарлотт» — Сион Джеймс (атакующий защитник, Дьюк).

34. «Шарлотт» — Райан Калкбреннер (центровой, Крейтон).

35. «Филадельфия» — Джони Брум (центровой, Оберн).

36. «Бруклин» для «Лейкерс» — Аду Тьеро (форвард, Арканзас).

37. «Детройт» — Чаз Ланир (атакующий защитник, Теннеси).

38. «Сан-Антонио» — Кэм Джонс (атакующий защитник, Маркетт).

39. «Торонто» — Элайджа Мартин (атакующий защитник, Флорида).

40. «Вашингтон» — Майка Пиви (атакующий защитник, Джорджтаун).

41. «Голден Стэйт» — Коби Бри (атакующий защитник, Кентукки).

42. «Сакраменто» — Максим Рэйно (центровой, Стэнфорд).

43. «Юта» — Джамир Уоткинс (атакующий защитник, Флорида-Стэйт).

44. «Оклахома» — Брук Барнхайзер (атакующий защитник, Нортвестерн).

45. «Лейкерс» для «Миннесоты» — Рокко Цикарски (центровой, «Брисбэйн»).

46. «Орландо» — Амари Уильямс (центровой, Кентукки).

47. «Милуоки» — Боголюб Маркович (форвард, «Мега»).

48. «Мемфис» — Джевон Смолл (разыгрывающий защитник, Уэст-Вирджиния).

49. «Кливленд» — Тайриз Проктор (разыгрывающий защитник, Дьюк).

50. «Нью-Йорк» для «Клипперс» — Кобе Сэндерс (атакующий защитник, Невада).

51. «Клипперс» для «Никс» — Мохамед Диавара (форвард, «Шоле»).

52. «Финикс» — Алекса Тухи (форвард, «Сидней»).

53. «Юта» — Джон Танджи (атакующий защитник, Висконсин).

54. «Индиана» — Тэйлон Питер (разыгрывающий защитник, Либерти).

55. «Чикаго» — Лэклан Олбрич (центровой, «Кентербери»).

56. «Мемфис» — Уилл Ричард (разыгрывающий защитник, Флорида).

57. «Орландо» — Макс Шульга (атакующий защитник, ВКУ).

58. «Кливленд» — Салиу Ньянг (атакующий защитник, «Виртус»).

59. «Хьюстон» — Джамай Мэшэк (атакующий защитник, Теннеси).