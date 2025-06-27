Голдина и Лахина не выбрали во втором раунде драфта НБА
В Бруклине на арене «Барклайс-Центр» состоялся второй раунд драфта НБА 2025 года.
Российский форвард Виктор Лахин и центровой Владислав Голдин не выбраны клубами.
Вчера в первом раунде под 8-м номером «Бруклин» выбрал российского защитника Егора Демина.
Второй раунд драфта НБА-2025
31. «Миннесота» — Рашир Флеминг (форвард, университет святого Иосифа).
32. «Бостон» — Ноа Пенда (форвард, «Ле-Ман»).
33. «Шарлотт» — Сион Джеймс (атакующий защитник, Дьюк).
34. «Шарлотт» — Райан Калкбреннер (центровой, Крейтон).
35. «Филадельфия» — Джони Брум (центровой, Оберн).
36. «Бруклин» для «Лейкерс» — Аду Тьеро (форвард, Арканзас).
37. «Детройт» — Чаз Ланир (атакующий защитник, Теннеси).
38. «Сан-Антонио» — Кэм Джонс (атакующий защитник, Маркетт).
39. «Торонто» — Элайджа Мартин (атакующий защитник, Флорида).
40. «Вашингтон» — Майка Пиви (атакующий защитник, Джорджтаун).
41. «Голден Стэйт» — Коби Бри (атакующий защитник, Кентукки).
42. «Сакраменто» — Максим Рэйно (центровой, Стэнфорд).
43. «Юта» — Джамир Уоткинс (атакующий защитник, Флорида-Стэйт).
44. «Оклахома» — Брук Барнхайзер (атакующий защитник, Нортвестерн).
45. «Лейкерс» для «Миннесоты» — Рокко Цикарски (центровой, «Брисбэйн»).
46. «Орландо» — Амари Уильямс (центровой, Кентукки).
47. «Милуоки» — Боголюб Маркович (форвард, «Мега»).
48. «Мемфис» — Джевон Смолл (разыгрывающий защитник, Уэст-Вирджиния).
49. «Кливленд» — Тайриз Проктор (разыгрывающий защитник, Дьюк).
50. «Нью-Йорк» для «Клипперс» — Кобе Сэндерс (атакующий защитник, Невада).
51. «Клипперс» для «Никс» — Мохамед Диавара (форвард, «Шоле»).
52. «Финикс» — Алекса Тухи (форвард, «Сидней»).
53. «Юта» — Джон Танджи (атакующий защитник, Висконсин).
54. «Индиана» — Тэйлон Питер (разыгрывающий защитник, Либерти).
55. «Чикаго» — Лэклан Олбрич (центровой, «Кентербери»).
56. «Мемфис» — Уилл Ричард (разыгрывающий защитник, Флорида).
57. «Орландо» — Макс Шульга (атакующий защитник, ВКУ).
58. «Кливленд» — Салиу Ньянг (атакующий защитник, «Виртус»).
59. «Хьюстон» — Джамай Мэшэк (атакующий защитник, Теннеси).