1 июля, 05:50

AP: «Бруклин» и «Денвер» обменяются форвардами

Павел Лопатко

«Бруклин» и «Денвер» проведут обмен. «Нетс» получат нападающего Майкла Портера-младшего и выбор в первом раунде драфта-2032, а «Наггетс» — форварда Кэмерона Джонсона, сообщает AP со ссылкой на источник.

29-летний американец Джонсон в сезоне-2024/25 в регулярном чемпионате набирал в среднем 18,8 очка, выполняя 4,3 подбора и 3,4 передачи.

27-летний американец Майкл Портер-младший набирал 18,2 очка, выполняя 7 подборов и 2,1 передачи в регулярном чемпионате, в плей-офф у него было 9,1 очка, 5,5 подбора и 0,6 передачи.

