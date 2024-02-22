Диетолог развеяла популярный миф о сале

Диетолог Кристина Плотникова считает, что сало — это ценный продукт, который при умеренном употреблении не вредит фигуре. В нем меньше насыщенных жиров, чем, например, в пальмовом масле. Продукт, наоборот, содержит витамины и аминокислоты, которые снижают уровень плохого холестерина и повышают уровень хорошего.

«Сало богато витаминами А, D, E и K. Эти витамины не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальном функционировании организма», — добавила эксперт.

Также врач подчеркнула, что в сале содержится железо, цинк, магний, фосфор, селен, кальций, марганец, которые необходимы для нормального функционирования иммунитета и образования гемоглобина. Кроме того, сало дает ощущение сытости на долгое время, что помогает не переедать, пишет «Лента.ру».

«Однако от сала следует отказаться людям с проблемами ЖКТ, больной печенью, диабетом и ожирением», — заключила диетолог.