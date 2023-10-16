Нутрициолог рассказала, сколько петрушки можно есть в день

О том, сколько петрушки можно употреблять в сутки и кому она противопоказана рассказала «Спорт-экспрессу» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова.

По мнению специалиста, рекомендуется употреблять не более 50 г петрушки в день. А тем, у кого есть проблемы с почками или желчным пузырем, она противопоказана. Зелень обладает мочегонным эффектом и усиливает нагрузку на органы.

Кроме того, употреблять петрушку в большом количестве не стоит и беременным, она способна спровоцировать выкидыш.