Россия может принять всю волейбольную Лигу наций. В Анапе!

Все станет понятно в феврале.

Международная федерация волейбола (FIVB) сообщила на своем официальном сайте, что Лига наций-2021 состоится, но строго в формате «пузыря». Никаких деталей этого сообщения не было, поэтому за разъяснениями мы обратились к президенту Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станиславу Шевченко. Потому что все, что касается сборных, сейчас очень важно: впереди Олимпийские игры, а после этого мужской чемпионат мира-2022 в России.

В мире мало мест, которые могут единовременно принять 16 команд

— Прямо сейчас все выглядит так: 16 команд запрут в одном месте, и целый месяц они будут играть между собой в один круг.

— А примерно так и есть, — парировал Шевченко. — Во время совещания FIVB дала понять, что формат «пузыря» нужно принять за данность. Сейчас проводить соревнования с постоянными разъездами просто невозможно. Единственный вариант — собрать все команды в одном месте. Где они будут под надзором медиков и отрезаны от города. Других вариантов просто нет.

— И все согласились на такой формат?

— Единогласно! Все 16 команд, мужских и женских. Такова данность.

— Сколько турнир займет по времени?

— Ну, в районе месяца, может, чуть больше.

— Игровые дни будут, как прежде, пятница, суббота, воскресенье?

— Полной конкретики пока нет. Может быть, будет четыре игровых дня плюс три выходных, может быть, другая схема. Регламент еще будет утверждаться.

— Нужно еще понять, где вообще возможно провести такой турнир.

— Абсолютно точно. В мире мало мест, которые могут единовременно принять 16 команд. Да еще чтобы было два зала и все условия.

— Но такие места есть в России.

— И мы будем выступать с соответствующим предложением.

— В каком городе?

— Анапа. У нас есть «Волей Град» — там отличная база. Одна из немногих, которые соответствуют всем требованиям.

Все определится во второй половине следующего месяца

— А кто потенциально может еще?

— Предполагаю, что Китай и Италия. Но это не официальная информация, а мое мнение.

— При этом «Финалы шести» будут в другом месте?

— Насколько я понимаю, они пройдут там, где и должны были в прошлом году (тогда развязка мужской Лиги наций планировалась в Турине, женской — в Китае. — Прим. «СЭ»).

— Касательно Анапы — это скорее про мужской или женский турнир?

— Пока думаем. Все это определится во второй половине следующего месяца. 5-7 февраля будет конгресс FIVB. Пока все силы международной федерации направлены туда, потому что конгресс впервые в истории будет проходить онлайн. И уже после него будут приниматься все остальные решения. В том числе по поводу расписания Лиги наций, места ее проведения и заявки.