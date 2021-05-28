В пятницу свой первый международный матч почти за два года проведет мужская волейбольная сборная.

Кроме России никто мужскую Лигу наций еще не выиграл. Турниру всего третий год. Первый кубок наши заполучили в Лилле, второй в Чикаго, теперь команда постарается оформить хет-трик в Римини.

Это вполне реально, потому что по именам российская сборная с запасом входит в число лучших в мире. Другое дело, что главное этим летом — победить не в Италии, а в Японии. Но состав на Лигу наций Туомас Саммелвуо собрал такой, что и на ней даже с учетом возможных экспериментов команда совершенно точно будет претендовать на самые высокие места.

Не хватает сейчас в сборной одного человека — Ивана Яковлева. Один из самых стабильных блокирующих мира получил травму в конце сбора в «Новогорске» и пропустит как минимум пару недель. Вместе с тем доктора дают оптимистичные прогнозы по восстановлению зенитовца ближе к июлю. Это важно, потому что когда Яковлев в форме — он железный игрок основы сборной. И на Олимпиаде он нужен команде как по спортивным качествам, так и по части создания правильной атмосферы в раздевалке.

В остальном в Италии сейчас все наши сильнейшие волейболисты. И по итогам Лиги наций важно получить понимание относительно олимпийского состава. Вопросов пока много:

— Кто будет первой связкой: Кобзарь или Панков?

— Будет ли Мусэрский совмещать игру в диагонали и на блоке или сконцентрируется на одной позиции (опять же — на какой)?

— Что с Полетаевым? По итогам клубного сезона Виктор отнюдь не выглядит железным кандидатом на Токио.

— Кто станет основным либеро?

— Власов мощно добавил в играх за «Динамо», перенесет ли он это на сборную?

— Кто окажется лишним среди доигровщиков? Позиции Клюки и Волкова выглядят незыблемыми, а вот Богдану, Семышеву и Подлесных придется побиться за место под солнцем. Тем более что отрезать от Олимпиады вполне могут сразу двоих из них.

Интересно также, что если в женском турнире сейчас сумбур — итальянки, сербки и китаянки спрятали основные составы, — то в мужском полный порядок. Затаились лишь итальянцы, от них сыграют резервисты. Зато в остальном — огонь. В заявке у поляков Леон и Кубяк, у французов — Гребенников и Нгапет, у американцев — Андерсон и Кристенсенон, у Бразилии — Бруно и Лукарелли, а у Ирана — Маруф и Гафур (под руководством, кстати, Владимира Алекно). Такая россыпь звезд гарантирует как качество, так и интригу.

С учетом того, что из-за особенностей нынешнего сезона в решающий этап Лиги наций попадут не шесть, как обычно, а лишь четыре команды, ценность каждого балла в турнирной таблице будет еще выше.

Состав сборной России

Связующие: Игорь Кобзарь (Кузбасс), Павел Панков (Динамо).

Диагональные: Максим Михайлов (Зенит-Казань), Дмитрий Мусэрский (Сантори), Виктор Полетаев (Зенит-СПб).

Блокирующие: Илья Власов (Динамо), Артем Вольвич (Зенит-Казань), Ильяс Куркаев (Локомотив).

Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба — Факел), Егор Клюка (Зенит-СПб), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба — Динамо).

Либеро: Евгений Баранов (Динамо), Валентин Голубев (Зенит-Казань).

Расписание игр

28 мая. 17.00. Россия — Нидерланды

29 мая. 13.00. Россия — Иран

30 мая. 16.00. Россия — Япония

3 июня. 22.00. Россия — США

4 июня. 17.00. Россия — Австралия

5 июня. 17.00. Россия — Польша

9 июня. 14.00. Россия — Франция

10 июня. 13.00. Россия — Канада

11 июня. 13.00. Россия — Словения

15 июня. 11.00. Россия — Сербия

16 июня. 11.00. Россия — Аргентина

17 июня. 13.00. Россия — Болгария

21 июня. 17.00. Россия — Германия

22 июня. 22.00. Россия — Италия

23 июня. 22.00. Россия — Бразилия

26 июня. Полуфиналы

27 июня. Игра за третье место и финал