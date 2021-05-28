Лига наций — наш турнир. Клюка и Волков попробуют выиграть ее третий раз подряд
Кроме России никто мужскую Лигу наций еще не выиграл. Турниру всего третий год. Первый кубок наши заполучили в Лилле, второй в Чикаго, теперь команда постарается оформить хет-трик в Римини.
Это вполне реально, потому что по именам российская сборная с запасом входит в число лучших в мире. Другое дело, что главное этим летом — победить не в Италии, а в Японии. Но состав на Лигу наций Туомас Саммелвуо собрал такой, что и на ней даже с учетом возможных экспериментов команда совершенно точно будет претендовать на самые высокие места.
Не хватает сейчас в сборной одного человека — Ивана Яковлева. Один из самых стабильных блокирующих мира получил травму в конце сбора в «Новогорске» и пропустит как минимум пару недель. Вместе с тем доктора дают оптимистичные прогнозы по восстановлению зенитовца ближе к июлю. Это важно, потому что когда Яковлев в форме — он железный игрок основы сборной. И на Олимпиаде он нужен команде как по спортивным качествам, так и по части создания правильной атмосферы в раздевалке.
В остальном в Италии сейчас все наши сильнейшие волейболисты. И по итогам Лиги наций важно получить понимание относительно олимпийского состава. Вопросов пока много:
— Кто будет первой связкой: Кобзарь или Панков?
— Будет ли Мусэрский совмещать игру в диагонали и на блоке или сконцентрируется на одной позиции (опять же — на какой)?
— Что с Полетаевым? По итогам клубного сезона Виктор отнюдь не выглядит железным кандидатом на Токио.
— Кто станет основным либеро?
— Власов мощно добавил в играх за «Динамо», перенесет ли он это на сборную?
— Кто окажется лишним среди доигровщиков? Позиции Клюки и Волкова выглядят незыблемыми, а вот Богдану, Семышеву и Подлесных придется побиться за место под солнцем. Тем более что отрезать от Олимпиады вполне могут сразу двоих из них.
Интересно также, что если в женском турнире сейчас сумбур — итальянки, сербки и китаянки спрятали основные составы, — то в мужском полный порядок. Затаились лишь итальянцы, от них сыграют резервисты. Зато в остальном — огонь. В заявке у поляков Леон и Кубяк, у французов — Гребенников и Нгапет, у американцев — Андерсон и Кристенсенон, у Бразилии — Бруно и Лукарелли, а у Ирана — Маруф и Гафур (под руководством, кстати, Владимира Алекно). Такая россыпь звезд гарантирует как качество, так и интригу.
С учетом того, что из-за особенностей нынешнего сезона в решающий этап Лиги наций попадут не шесть, как обычно, а лишь четыре команды, ценность каждого балла в турнирной таблице будет еще выше.
Состав сборной России
Связующие: Игорь Кобзарь (Кузбасс), Павел Панков (Динамо).
Диагональные: Максим Михайлов (Зенит-Казань), Дмитрий Мусэрский (Сантори), Виктор Полетаев (Зенит-СПб).
Блокирующие: Илья Власов (Динамо), Артем Вольвич (Зенит-Казань), Ильяс Куркаев (Локомотив).
Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба — Факел), Егор Клюка (Зенит-СПб), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба — Динамо).
Либеро: Евгений Баранов (Динамо), Валентин Голубев (Зенит-Казань).
Расписание игр
28 мая. 17.00. Россия — Нидерланды
29 мая. 13.00. Россия — Иран
30 мая. 16.00. Россия — Япония
3 июня. 22.00. Россия — США
4 июня. 17.00. Россия — Австралия
5 июня. 17.00. Россия — Польша
9 июня. 14.00. Россия — Франция
10 июня. 13.00. Россия — Канада
11 июня. 13.00. Россия — Словения
15 июня. 11.00. Россия — Сербия
16 июня. 11.00. Россия — Аргентина
17 июня. 13.00. Россия — Болгария
21 июня. 17.00. Россия — Германия
22 июня. 22.00. Россия — Италия
23 июня. 22.00. Россия — Бразилия
26 июня. Полуфиналы
27 июня. Игра за третье место и финал
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