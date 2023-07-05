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Сегодня, 18:04

Димитров обыграл Симабукуро и вышел во второй круг Уимблдона

Мария Гусева
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга 32-летний спортсмен обыграл японца Се Симабукуро — 6:1, 6:2, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. Димитров сделал 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Симабукуро 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 нереализованных брейк-пойнта.

Игра прерывалась из-за активистов экологического движения Just Stop Oil. Двое участников акции были арестованы.

Во втором круге турнира Димитров сыграет с победителем матча Илья Ивашко (Белоруссия) — Федерико Кория (Аргентина).

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 21) — Се Симабукуро (Япония, Q) — 6:1, 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Григор Димитров
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