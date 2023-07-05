Димитров обыграл Симабукуро и вышел во второй круг Уимблдона
Болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй круг Уимблдона.
В матче первого круга 32-летний спортсмен обыграл японца Се Симабукуро — 6:1, 6:2, 6:1.
Встреча продлилась 1 час 29 минут. Димитров сделал 8 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Симабукуро 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 нереализованных брейк-пойнта.
Игра прерывалась из-за активистов экологического движения Just Stop Oil. Двое участников акции были арестованы.
Во втором круге турнира Димитров сыграет с победителем матча Илья Ивашко (Белоруссия) — Федерико Кория (Аргентина).
Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 21) — Се Симабукуро (Япония, Q) — 6:1, 6:2, 6:1