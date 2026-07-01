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1 июля, 23:39

Джокович в трех сетах обыграл Циципаса во втором круге Уимблдона

Сергей Ярошенко
Новак Джокович.
Фото Reuters

Восьмая ракетка мира Новак Джокович обыграл грека Стефаноса Циципаса во втором круге Уимблдона — 6:3, 6:4, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 41 минут.

Джокович 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника, занимающего 87-е место в рейтинге ATP, 16 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из 5.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 39-летний серб встретится с французом Артуром Риндеркнехом.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 7) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:3, 6:4, 6:2

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Уимблдон
Новак Джокович
Стефанос Циципас
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