Итоговый турнир WTA в 2026 году пройдет в Индиан-Уэллсе

Итоговый турнир WTA в 2026 году пройдет в Индиан-Уэллсе, сообщает пресс-служба организации.

Соревнования состоятся с 8 по 15 ноября на арене Indian Wells Tennis Garden в Калифорнии. В турнире примут участие 8 лучших теннисисток сезона в одиночном разряде и 8 лучших пар.

В 2024 и 2025 годах Итоговый турнир WTA проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Действующей победительницей турнира в одиночном разряде является представительница Казахстана Елена Рыбакина. В финале 2025 года она победила белоруску Арину Соболенко со счетом 6:3, 7:6 (7:0).

В парном разряде действующими чемпионками являются россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс. В финале они обыграли венгерку Тимею Бабош и бразильянку Луизу Стефани со счетом 7:6 (7:4), 6:1.