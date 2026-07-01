Касаткина вышла в третий круг Уимблдона и сыграет с Осакой

Представительница Австралии Дарья Касаткина обыграла Джаниче Чен из Индонезии во втором круге Уимблдона — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 39 минут. Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Касаткина сыграет с японкой Наоми Осакой, которая ранее победила россиянку Анастасию Гасанову (6:3, 6:2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Австралия) — Джаниче Чен (Индонезия) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4