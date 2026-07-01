Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

1 июля, 15:50

Касаткина вышла в третий круг Уимблдона и сыграет с Осакой

Алина Савинова

Представительница Австралии Дарья Касаткина обыграла Джаниче Чен из Индонезии во втором круге Уимблдона — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 39 минут. Касаткина 4 раза подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету ее соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Касаткина сыграет с японкой Наоми Осакой, которая ранее победила россиянку Анастасию Гасанову (6:3, 6:2).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Австралия) — Джаниче Чен (Индонезия) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Дарья Касаткина
Читайте также
Пошел в магазин и не вернулся. Вратарь сборной Украины по хоккею Захарченко подпал под мобилизацию ВСУ
Пропавшую в Красноярском крае девочку обнаружили мертвой. Что известно
Кабовердцы поставили Месси шишку на лбу, а потом выстроились к нему за фото и автографами. Что происходит с Лионелем Месси на ЧМ-2026
«Любой ценой хотят сделать Мексику чемпионом». Наркокартель мог угрожать игрокам Эквадора на ЧМ-2026
В Крыму топливо поступило в продажу на 112 АЗС
Трамп пригрозил «снова отправить в небытие серп и молот»
Популярное видео
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2026: новости и обзоры, расписание и результаты, сетка турнира «Большого шлема»
Роман Сафиуллин — Новак Джокович: серб выиграл первый сет с тай-брейком
Арина Соболенко — Наоми Осака: прямая трансляция матча Уимблдона
Тарпищев считает, что Сафиуллину нужно играть без давления против Джоковича
Шарапова — о победе Эалы над Свентек на Уимблдоне: «Звезда»
Роман Сафиуллин — Новак Джокович: прогноз и ставка на матч Уимблдона
Чесноков считает, что Сафиуллин может обыграть Джоковича на Уимблдоне
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Серена Уильямс может сняться с парного турнира Уимблдона-2026 из-за травмы колена

Екатерина Александрова — Ланлана Тараруди: прямая трансляция матча Уимблдона

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости