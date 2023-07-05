Александрова обыграла Наварро в первом круге Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Эммой Наварро из США в первом круге Уимблдона — 6:4, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 8 минут. Она стартовала еще 4 июля, но была прервана из-за дождя и перенесена на сутки.
Во втором круге Александровасыграет с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) — Сара Эррани (Италия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 21) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 6:3
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