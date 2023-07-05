Александрова обыграла Наварро в первом круге Уимблдона

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Эммой Наварро из США в первом круге Уимблдона — 6:4, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 8 минут. Она стартовала еще 4 июля, но была прервана из-за дождя и перенесена на сутки.

Во втором круге Александровасыграет с победительницей пары Мэдисон Бренгл (США) — Сара Эррани (Италия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 21) — Эмма Наварро (США) — 6:4, 6:3