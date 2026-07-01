Гауфф вышла в третий круг Уимблдона

Седьмая ракетка мира Коко Гауфф обыграла аргентинку Солану Сьерру во втором круге Уимблдона — 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Встреча продлилась 2 часа 9 минут.

Гауфф 10 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы, занимающей 56-е место в рейтинге WTA, ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 22-летняя американка встретится со своей соотечественницей Клер Лю.