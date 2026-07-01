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1 июля, 23:27

Крейчикова — о победе над Миррой Андреевой: «Бились почти три часа. Что за матч!»

Сергей Ярошенко

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова прокомментировала победу над россиянкой Миррой Андреевой (4:6, 7:5, 6:4).

«Мы с ней бились почти 3 часа. Что за матч! Кажется, мы уже в пятый раз играли друг с другом, и с ней всегда большие битвы. Она такая молодая и уникальная теннисистка, у нее все впереди.

Матч был очень сложным, но я рада, что мы устроили отличное шоу и сражались до последнего мяча. Я очень горжусь, что смогла победить на этом прекрасном Центральном корте, лучшем в мире», — сказала спортсменка в интервью на корте.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне Крейчикова встретится со своей соотечественницей Николой Бартунковой.

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Уимблдон
Барбора Крейчикова
Мирра Андреева
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