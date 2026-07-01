Соболенко вышла в третий круг Уимблдона

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла американку Маккартни Кесслер во втором круге Уимблдона — 6:1, 7:6 (11:9).

Встреча продлилась 1 час 40 минут.

Соболенко 7 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету ее соперницы, занимающей 57-е место в рейтинге WTA, 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 28-летняя белоруска встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Маккартни Кесслер (США) — 6:1, 7:6 (11:9)