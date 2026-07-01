Веснина объяснила вылет Андреевой с Уимблдона

Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала «СЭ» поражение Мирры Андреевой в матче против чешки Барборы Крейчиковой (6:4, 5:7, 4:6) во втором круге Уимблдона.

«У Мирры была крайне сложная сетка. Представляю, как была мотивирована Крейчикова. Барбора умеет играть на траве и опыта у нее — будем честными — больше, чем у Мирры. Андреева — большая молодец, она прошла первый круг, но у нее не было достаточно времени для подготовки к Уимблдону после победы на «Ролан Гаррос». Думаю, в комплексе всех этих причин результат понятный. Да и Крейчикова — очень опытная теннисистка, максимально странная, которая может обыграть кого-угодно», — сказала Веснина «СЭ».

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 30-летняя Крейчикова встретится со своей соотечественницей Николой Бартунковой.