Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона
Четвертая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл хорвата Дино Призмича во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:2), 6:3, 7:5.
Встреча продлилась 2 часа 36 минут.
Оже-Альяссим 15 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника, занимающего 89-е место в рейтинге ATP, 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 25-летний канадец встретится с американцем Майклом Чжэном.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Дино Призмич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:3, 7:5
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