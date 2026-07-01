Оже-Альяссим вышел в третий круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл хорвата Дино Призмича во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:2), 6:3, 7:5.

Встреча продлилась 2 часа 36 минут.

Оже-Альяссим 15 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету его соперника, занимающего 89-е место в рейтинге ATP, 3 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 25-летний канадец встретится с американцем Майклом Чжэном.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Дино Призмич (Хорватия) — 7:6 (7:2), 6:3, 7:5