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Сегодня, 21:44

Александрова вышла во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила Ланлану Тараруди из Таиланда в матче второго тура Уимблдона — 7:5, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 48 минут.

В третьем круге Александрова сыграет с 18-летней американкой Ивой Йович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 18) — Ланлана Тараруди (Таиланд) — 7:5, 7:5

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Теннис
Уимблдон
Екатерина Александрова
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