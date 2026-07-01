Александрова вышла во второй круг Уимблдона
Российская теннисистка Екатерина Александрова победила Ланлану Тараруди из Таиланда в матче второго тура Уимблдона — 7:5, 7:5.
Игра продолжалась 1 час 48 минут.
В третьем круге Александрова сыграет с 18-летней американкой Ивой Йович.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 18) — Ланлана Тараруди (Таиланд) — 7:5, 7:5
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