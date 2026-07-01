Синнер обыграл Боржеша и вышел в третий круг Уимблдона
Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл португальца Нуну Боржеша во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.
Встреча продлилась 2 часа 34 минуты.
Синнер 22 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника, занимающего 48-е место в рейтинге ATP, 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 24-летний итальянец встретится с американцем Дженсоном Бруксби.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4
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