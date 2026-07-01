Синнер обыграл Боржеша и вышел в третий круг Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл португальца Нуну Боржеша во втором круге Уимблдона — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 34 минуты.

Синнер 22 раза подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету его соперника, занимающего 48-е место в рейтинге ATP, 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне 24-летний итальянец встретится с американцем Дженсоном Бруксби.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Нуну Боржеш (Португалия) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4