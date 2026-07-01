Калинская на тай-брейке обыграла Парри во втором круге Уимблдона

Российская теннисистка Анна Калинская победила француженку Диан Парри в матче второго круга Уимблдона — 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).

Игра продолжалась 2 часа 59 минут.

27-летняя россиянка сделала 6 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 21. На счету ее соперницы 9 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге Калинская сыграет с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и китаянкой Ван Синьюй.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 19) — Диан Парри (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)