Калинская на тай-брейке обыграла Парри во втором круге Уимблдона
Российская теннисистка Анна Калинская победила француженку Диан Парри в матче второго круга Уимблдона — 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).
Игра продолжалась 2 часа 59 минут.
27-летняя россиянка сделала 6 эйсов, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 21. На счету ее соперницы 9 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В третьем круге Калинская сыграет с победительницей матча между швейцаркой Белиндой Бенчич и китаянкой Ван Синьюй.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Уимблдон
Общий призовой фонд 84 500 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 19) — Диан Парри (Франция) — 6:4, 3:6, 7:6 (10:8)
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