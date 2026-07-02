Гауфф после победы над Сьеррой на Уимблдоне: «Я просто старалась быть позитивной»

Американская теннисистка Коко Гауфф прокомментировала победу над аргентинкой Соланой Сьеррой во втором круге Уимблдона (6:3, 3:6, 7:6 (10:7)).

«Когда ей пришлось подавать на матч, я просто напомнила себе, что я тоже отличный принимающий игрок. Я просто старалась быть позитивной, и, думаю, это было заметно», — цитирует 22-летнюю спортсменку AP.

В следующем круге турнира «Большого шлема» в Лондоне американка встретится со своей соотечественницей Клер Лю.