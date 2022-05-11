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Плавание

Сегодня, 11:27

Рылов не будет оспаривать свое отстранение от соревнований

Анна Горшкова
Корреспондент
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Евгений Рылов.
Фото Global Look Press

Всероссийская федерация плавания сообщила, что Евгений Рылов не будет подавать апелляцию на отстранение от соревнований.

«Евгений Рылов не будет подавать апелляцию на решение Международной федерации плавания (FINA)», — передает слова пресс-службы федерации ТАСС.

22 апреля стало известно, что Рылов отстранен на девять месяцев за то, что нарушил правила федерации. Он принял участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».

Ранее Президент России Владимир Путин назвал полным абсурдом отстранение пловца Рылова от соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/14593737
Евгений Рылов
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