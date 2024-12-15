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Губерниев: «Очень жаль, что мы не увидели наших пловцов на Олимпиаде»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» подвел итоги чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Лишний раз хочу сказать, что очень жаль, что мы не увидели наших пловцов на Олимпиаде. Такой невероятный потенциал у команды, настоящие герои! Снимаю шляпу. Молодцы! Настолько были жадные до побед, до борьбы, соскучились по международным стартам. Лифинцев — царь! Пригода — принц! Гордость за школу плавания, гордость за тех людей, которые принимали решение поехать, за тренеров. Все огромные молодцы! Вокруг этой команды надо объединиться», — сказал Губерниев «СЭ».

Также комментатор обратился к людям, называвшим российских спортсменов предателями за выступления под нейтральным флагом.

«Еще раз хочу сказать всем тем людям, которые что-то вопили по поводу предательства, нейтрального флага и всего остального, глядя на вот эту роскошь, на этих молодых и красивых людей, на этих настоящих россиян! Хочу сказать всем этим людям, они знают о ком я говорю: «Тьфу на вас много раз!» — добавил Губерниев.

Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте США, третье место заняла сборная Канады.

В Будапеште выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе — 17 мужчин и 11 женщин.

Дмитрий Губерниев
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