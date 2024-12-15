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Васильев назвал Лифинцева одним из лучших российских спортсменов в 2024 году

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выступлении Мирона Лифинцева на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

18-летний Лифинцев завоевал пять золотых медалей ЧМ.

«Сразу же стать пятикратным чемпионом мира — это что-то невероятное. Его по праву можно назвать одним из лучших российских спортсменов в этом году, просто бесспорно», — сказал Васильев «СЭ».

Сборная России стала второй в медальном зачете по итогам ЧМ-2024, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). На первом месте США, третье место заняла сборная Канады.

В Будапеште выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе — 17 мужчин и 11 женщин.

(Денис Сафронов)

Плавание
Дмитрий Васильев (биатлон)
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