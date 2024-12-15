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Васильев назвал фееричным выступление российских пловцов на ЧМ: «Показали себя просто великолепно»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» отреагировал на второе место сборной России в медальном зачете чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Россияне завоевали 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные) и уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.

«Просто фееричное выступление, тут двух мнений быть не может! Особенно фееричное после того длительного бана, который нам обеспечили руководители международных федераций. Наши спортсмены молодцы и показали себя просто великолепно. Очень приятно видеть их победы, и я просто рад за них. Обидно, конечно, что выступали в нейтральном статусе, но все равно, очень рад за них», — сказал Васильев «СЭ».

В Будапеште выступали 28 российских пловцов в нейтральном статусе — 17 мужчин и 11 женщин.

(Денис Сафронов)

Плавание
Дмитрий Васильев (биатлон)
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