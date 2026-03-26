ДоброFON поддержал организацию тренировочных сборов для ветеранов СВО

В Тюмени и Уфе проходят учебно-тренировочные сборы по лыжным гонкам и биатлону для людей с инвалидностью.

В начале текущей недели в двух городах России стартовали УТС по лыжным гонкам и биатлону среди участников специальной военной операции, получивших ранение и инвалидность.

На базе Центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюменской области принимают участие в сборах 10 ветеранов из шести субъектов Российской Федерации, получивших тяжелые ранения и инвалидность по зрению. Также в Уфе на базе ГБУ ДО СШОР по биатлону Республики Башкортостан в учебно-тренировочном мероприятии по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата участвуют ветераны СВО из семи субъектов РФ, показавших высокие спортивные результаты на «Кубке Защитников Отечества» по зимним видам спорта, проходившем в марте 2025 года в ХМАО-Югре.

Учебно-тренировочные сборы организованы при поддержке благотворительной программы ДоброFON компании FONBET, в рамках реализации проекта Паралимпийского комитета России «Мы вместе. Спорт».

В программе сборов — теоретические и практические занятия, общая физическая подготовка, а также реабилитационно-восстановительные мероприятия. Подведение итогов состоится 28 и 29 марта. В заключительный день пройдут контрольные старты и церемония награждения.