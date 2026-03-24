Miposhka примет участие в четвертом сезоне FONBET MEDIA ELEAGUE

Двукратный чемпион The International в составе Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов впервые выступит в киберспортивном турнире FME.

В числе участников также заявлены бывший игрок команды Virtus.pro Никита Daxak Кузьмин и стример Травоман.

Турнир пройдет в два этапа с 1 по 10 апреля в Москве. Участники поборются за призовой фонд в размере 3 млн рублей, из которых 900 тысяч смогут заработать, выполняя различные игровые задания по ходу турнира.

Первый этап FME пройдет в онлайн-формате с 1 по 5 апреля: шесть команд сыграют в формате BO3 по круговой системе: каждая сыграет с каждой. По его итогам четыре лучшие команды выйдут в LAN-стадию, которая состоится 9 и 10 апреля на площадке Arbat 21.

В первый день LAN-этапа две сильнейшие команды по итогам онлайн-стадии разыграют прямую путевку в гранд-финал. Команда, уступившая в этом матче, получит второй шанс и сыграет за выход в финал с победителем встречи между командами, занявшими третье и четвертое места. Гранд-финал пройдет 10 апреля.

Все матчи турнира будут показаны в прямом эфире на Twitch-канале FONBET MEDIA ELEAGUE.