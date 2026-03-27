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27 марта, 22:15

Геннадий Малахов бросил вызов самому сильному человеку мира из ЮАР

Геннадий Малахов.
Siberian Power Show.
Siberian Power Show.
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Известный телеведущий прилетел в Красноярск, чтобы прокомментировать соревнования по пауэрлифтингу на международном фестивале Siberian Power Show. Он принял участие в пресс-конференции вместе с Колтоном Энгельбрехтом, обладателем титула самого сильного человека планеты. Ожидается, что именно в Красноярске атлет из ЮАР установит новый мировой рекорд в становой тяге.

«Я в свое время занимался тяжелой атлетикой. И мои результаты были как у Юрия Петровича Власова (советский штангист и олимпийский чемпион, кумир Арнольда Шварценеггера): 160 килограмм — рывок, 197 — толчок, 202 — на руки. Как тягу делать, я знаю. Сейчас я занимаюсь на особом тренажере, поэтому если никто не поднимет 500 килограмм, то возьмусь я — и 510, и 520 попробую. Мне нравится проявление силы, эта квинтэссенция здоровья. Для того чтобы поднять какой-то вес, человек должен на протяжении нескольких лет проделывать огромную работу над собой. Это то, к чему должен стремиться человек: обладать здоровьем, красивой фигурой и быть очень сильным», — рассказал телеведущий.

Siberian Power Show.

«Звучит как честное соревнование, — отреагировал Колтон Энгельбрехт на слова Малахова. — Я планирую сделать: 455 килограмм на приседе, 295 — на жиме и 520 — становая тяга. Если сделать эти веса, то это на 100 килограмм превысит мировой рекорд. Это отличная цель побить рекорд и доминировать над всеми».

С 27 по 29 марта 2026 года Красноярск в 11-й раз принимает одно из крупнейших международных спортивных событий — фестиваль Siberian Power Show-2026. В этом году в мероприятии ожидается участие более 5000 спортсменов. Они приедут из более чем 20 стран мира и 60 российских регионов. Среди участников атлеты из ЮАР, Австралии, Канады, Польши, Ирана и многих других. В программе — соревнования по бодибилдингу, пауэрлифтингу, силовому экстриму, боевым искусствам, воркауту и кроссфиту.

Siberian Power Show.

Среди российских атлетов выделяется Дмитрий Скосырский — трехкратный чемпион Siberian Power Show. Также на фестивале выступит нигерийский бодибилдер Дэвид Ндокуро — победитель прошлогоднего Siberian Power Show в категории бодибилдинга. Также впервые в истории соревнования по армрестлингу «Арматура» будет разыгран чемпионский пояс между Артемом Тайновым и Сергеем Токаревым.

Генеральным партнером Siberian Power Show второй год подряд выступает FONBET, единственный из букмекеров, у кого есть линия на соревнования по армрестлингу. Также на стенде компании можно будет получить эксклюзивный мерч, измерить силу, реакцию и встретиться с Колтоном Энгельбрехтом и другими героями фестиваля.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

АРХИВ

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