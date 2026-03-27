В Сочи при поддержке ДоброFON проходит III Международный фестиваль «ИМПУЛЬС»

В соревнованиях принимают участие более 2000 спортсменов.

26 марта в Сочи стартовал III Международный фестиваль адаптивных видов спорта «ИМПУЛЬС». В 2026 году на площадки Южного федерального центра спортивной подготовки «Юг-спорт» съехались более 2000 спортсменов из 30 регионов России, а также сборные команды Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана. Участники соревнуются между собой в 20 видах спорта — от командных игр до интеллектуальных дисциплин.

Титульным партнером фестиваля выступает благотворительная программа ДоброFON компании FONBET, которая регулярно поддерживает «ИМПУЛЬС» с 2024 года.

Международный фестиваль «ИМПУЛЬС». Фото Фестиваль «ИМПУЛЬС»

Международный фестиваль «ИМПУЛЬС» — это не просто спортивное мероприятие, а крупнейший международный социальный проект для самых разных категорий людей. Среди участников — люди с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью, дети, молодежь и взрослые из интернатов, социальных учреждений, детских домов и приемных семей, а также некоммерческие и общественные организации со всего мира.

Крупнейшее международное событие в мире адаптивного и инклюзивного спорта продлится до 29 марта. Участников и гостей фестиваля помимо состязаний ожидают увлекательные шоу-программы, познавательные экскурсии, захватывающие конкурсы и множество других сюрпризов.

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