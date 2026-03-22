«В матче «Арсенал» — «Манчестер Сити» сложно предсказать победителя». Прогноз Нагучева на финал Кубка английской лиги

Известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев дал прогноз на финал Кубка английской лиги. «Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся на «Уэмбли» 22 марта в 19.30 по московскому времени.

Кубок английской лиги. Финал.

22 марта, 19:30. Уэмбли (Лондон)

В какой форме «Арсенал»

«Канониры» не выигрывали больших трофеев с 2020 года, но продолжают выступление во всех четырех турнирах. «Арсенал» прошел «Байер» в Лиге чемпионов (1:1, 2:0), в АПЛ опережает «Сити» на девять очков, в Кубке Англии вышел в четвертьфинал, а в воскресенье сразится с «горожанами» за Кубок лиги. К первому за восемь лет финалу подопечные Микеля Артеты подходят с серией из 14 матчей без поражений (11 побед и три ничьих). Последние три решающих кубковых матча лондонский клуб проиграл, один из них — «Сити» в 2018 году еще при Арсене Венгере (0:3).

В этом розыгрыше «Арсенал» прошел «Порт Вейл» (2:0), «Брайтон» (2:0), «Кристал Пэлас» (1:1, 8:7 пен.) и «Челси» (3:2, 1:0). Во всех играх Артета доверил место в воротах Кепе Аррисабалаге и в финале наверняка вновь выпустит своего соотечественника. «Канониры» забили семь из восьми предыдущих мячей в Кубке лиги до перерыва, причем все девять голов в турнире нынешнего сезона провели разные футболисты.

В лазарете «Арсенала» остаются защитник Юрриен Тимбер, полузащитники Микель Мерино и Мартин Эдегор. Под вопросом остается участие форварда Эберечи Эзе.

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» вылетели от мадридского «Реала» из Лиги чемпионов (0:3, 1:2) и одержали всего одну победу в пяти предыдущих играх (две ничьих и два поражения). Несмотря на еврокубковую неудачу, «Манчестер Сити» вполне способен завоевать новые трофеи в этом сезоне. Даже при отставании в девять очков в АПЛ у подопечных Пепа Гвардиолы на игру меньше, а в кубковых турнирах они выступали куда более успешно в прошлые годы.

В нынешнем Кубке лиги «Сити» преодолел сопротивление «Хаддерсфилда» (2:0), «Суонси» (3:1), «Брентфорда» (2:0) и «Ньюкасла» (2:0, 3:1). Во всех играх в воротах сыграл Джеймс Траффорд, а Омар Мармуш и Райан Шерки забили по три гола. Эрлинга Холанна почти не использовали в этом турнире из-за ротации, но он наверняка сыграет в финале. В АПЛ норвежец уже повторил свой рекорд прошлого сезона (22 мяча) и отличился в трех последних встречах с «канонирами».

За «Сити» не сыграют травмированные защитники Йошко Гвардиол и Марк Гехи.

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч

«Арсенал» не проиграл «Сити» в шести предыдущих матчах (три победы и три ничьих). В Кубке лиги «канониры» уступили «горожанам» в четырех подряд очных встречах, в том числе в финале в 2018 году (0:3).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» 22 марта

«В матче «Арсенал» — «Манчестер Сити» сложно предсказать победителя, потому что «горожане» в хорошей форме, несмотря на поражение от «Реала», а «канониры» лидируют в премьер-лиге. В таких матчах в предыдущих сезонах «Арсенал», как правило, уступал. Не знаю, как будет сейчас. Лондонский клуб находится в очень неплохой форме. Можно просто взять верх по угловым, потому что и те и другие их подают много. И у тех и у других хорошие стандарты, и обе команды хорошо атакуют флангами. Думаю, что простой верх по угловым — это то, что можно взять на этот матч наверняка», — считает Нагучев.

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