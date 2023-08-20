«Москвичи слишком легко отдают то, что зарабатывают». Прогноз Уткина на битву двух столиц
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на матч пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Встреча на «Открытие Банк Арене» начнется в 19.30 по московскому времени.
В какой форме «Спартак»
Красно-белые начали сезон с пяти побед в различных турнирах, однако уступили в последнем туре чемпионата. В РПЛ команда идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. В активе подопечных Гильермо Абаскаля домашние победы над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1), а также гостевой успех во встрече с «Рубином» (4:1). Неудачей завершился выезд в Екатеринбург, где москвичи вели в счете против «Урала» до 90-й минуты, но умудрились за оставшееся до финального свистка время пропустить дважды — 2:3.
Вингеры Квинси Промес и Тео Бонгонда входят в число лучших игроков чемпионата по системе «гол + пас», у голландца — пять (2+3) очков, у бельгийца, выступающего за сборную ДР Конго, — четыре (3+1) очка. Оба приложили свои усилия к тому, чтобы «Спартак» без очковых потерь шел на групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-белые уже обыграли «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4).
Подопечные Абаскаля забивают больше всех, но и пропускают в каждом матче из-за ошибок в обороне. Клуб ищет нового центрального защитника, но на «Зенит» никого заявить не успеет. На старте сезона проблемы со здоровьем возникли сразу у двух основных вратарей — Александра Селихова и Александра Максименко, — из-за чего в двух последних играх за рубеж отвечал Илья Свинов. Однако, по всей видимости, Максименко сможет вернуться в состав.
В какой форме «Зенит»
В семи стартовых матчах нового сезона у сине-бело-голубых четыре победы в основное время, а также две ничьих и одно поражение. Команда лишилась своего лучшего игрока — вингера Малкома, забившего 25 голов и отдавшего семь результативных передач в матчах чемпионата и FONBET Кубка России прошлого сезона. Бразильца выгодно продали в Саудовскую Аравию. Не продлил контракт полузащитник Далер Кузяев, уехавший во французскую лигу 1. Пропустил пять матчей полузащитник Вендел, не желавший возвращаться в Россию, но вынужденный сделать это.
Несмотря на все кадровые проблемы, «Зенит» выиграл Суперкубок России, по пенальти одолев ЦСКА (0:0, 5:4 пен.). Кроме того, подопечные Сергея Семака взяли максимум очков в кубковых играх, оказавшись сильнее «Ахмата» (2:0) и «Крыльев Советов» (1:0). В РПЛ пока все идет не так гладко: 2:0 с «Пари НН», 1:1 с «Ростовом», 2:3 с «Динамо» (плюс удаление Вильмара Барриоса), 2:0 с «Факелом». У команды семь очков из 12 возможных.
В прошлом сезоне столько было потеряно лишь к 12-му туру. Хорошо начал новый чемпионат нападающий Матео Кассьерра, в активе которого уже три гола и один ассист. Скорее всего, в предстоящем матче не сможет сыграть защитник Дмитрий Чистяков.
«Спартак» — «Зенит»: статистика личных встреч
В прошлом сезоне команды встречались пять раз, преимущество на стороне «Зенита»: 4:0 в Суперкубке России, 2:1 и 3:2 в чемпионате, а также 0:3 и 0:0, 4:2 по пенальти в FONBET Кубке России.
Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — «Зенит» 20 августа
«Спартак» Абаскаля продолжает радовать играми с закрученными сюжетными линиями. Входя в раж, красно-белые забывают обо всем на свете. В первую очередь об обороне. С «Оренбургом» и «Нижним» проигрывали по ходу вторых таймов, но успевали не только отыграться, но и вырвать победы. Против «Урала» пропустили слишком поздно, чтобы совершить очередной камбэк.
Москвичи слишком легко отдают то, что зарабатывают действиями в атаке. В матчах с соперниками уровня «Зенита» это чревато в еще большей степени. Даже если там больше нет Малкома. Ждем очередной триллер, который не оставит болельщиков равнодушными», — считает Уткин.
Василий предлагает выбрать вариант «одна из команд будет проигрывать по ходу матча и не проиграет» за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0