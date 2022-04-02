Прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля «Ростов» — «Нижний Новгород»

2 апреля «Ростов» сыграет с «Нижним Новгородом». Матч начнется в 16.30 на «Ростов Арене», трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает именно хозяев уверенным фаворитом матча. На победу команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 1.70 (вероятность исхода — 58%), ничья в этом матче идет за 3.70 (27%), успех «Нижнего Новгорода» оценили котировкой 5.60 (15%).

При ставке 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» потенциальная выплата составит 5600 рублей.

На то, что «Ростов» забьет два и больше мячей, можно поставить с коэффициентом 3.40.

Аналогичную результативность «Нижнего Новгорода» можно выбрать за 12.5.

На то, что отличатся обе команды, поставить можно с котировкой 2.20.

Наиболее вероятным исходом аналитики букмекера видят победу «Ростова» со счетом 1:0 за 5.30.