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«Ростов» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля

Прогноз и ставки на матч РПЛ 2 апреля «Ростов» — «Нижний Новгород»
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Максим Осипенко, «Ростов».

2 апреля «Ростов» сыграет с «Нижним Новгородом». Матч начнется в 16.30 на «Ростов Арене», трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Нижний Новгород

Партнер «Ростова», букмекерская компания БЕТСИТИ, считает именно хозяев уверенным фаворитом матча. На победу команды Валерия Карпина можно поставить с коэффициентом 1.70 (вероятность исхода — 58%), ничья в этом матче идет за 3.70 (27%), успех «Нижнего Новгорода» оценили котировкой 5.60 (15%).

При ставке 1000 рублей на победу «Нижнего Новгорода» потенциальная выплата составит 5600 рублей.

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На то, что «Ростов» забьет два и больше мячей, можно поставить с коэффициентом 3.40.

Аналогичную результативность «Нижнего Новгорода» можно выбрать за 12.5.

На то, что отличатся обе команды, поставить можно с котировкой 2.20.

Наиболее вероятным исходом аналитики букмекера видят победу «Ростова» со счетом 1:0 за 5.30.

Футбол
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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