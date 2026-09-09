FONBET стал партнером «Немана», «Юности», «Бреста» и «Металлурга»

Букмекерская компания FONBET в рамках совместной работы с клубами белорусской Экстралиги планирует ряд маркетинговых, развлекательных и благотворительных мероприятий для болельщиков.

Партнерство представлено под слоганом «Другой уровень игры!» — так начинается новая глава в отношениях FONBET с белорусским хоккеем. Компания является ключевым партнером КХЛ и ведущих хоккейных клубов России: за время сотрудничества ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» стали чемпионами или призерами FONBET Чемпионата КХЛ.

Спонсорское соглашение с четырьмя клубами белорусской Экстралиги продолжает многолетнюю работу букмекерской компании по развитию и популяризации хоккея. «Металлург» — действующий чемпион Экстралиги. «Юность» — самый титулованный клуб лиги. «Неман» — один из претендентов на титул. «Брест» — один из самых молодых и прогрессирующих белорусских клубов последних лет.

Одной из ключевых задач партнерства станет привлечение внимания новой аудитории к белорусскому хоккею. Совместные проекты позволят больше рассказывать о клубах и их игроках, вовлекать болельщиков в жизнь команд и создавать дополнительные поводы для посещения матчей. Отдельное направление сотрудничества — реализация социальных инициатив при участии благотворительной программы ДоброFON.

Также в феврале 2027 года Минск примет FONBET Неделю звезд хоккея — масштабное спортивное событие, в рамках которого для белорусских болельщиков пройдет серия развлекательных и социальных активностей с участием лучших хоккеистов FONBET Чемпионата КХЛ.

Смотри трансляции десятков видов спорта на сайте и в приложении FONBET! Регистрируйся и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей