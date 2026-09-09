FONBET стал партнером «Немана», «Юности», «Бреста» и «Металлурга»
Букмекерская компания FONBET в рамках совместной работы с клубами белорусской Экстралиги планирует ряд маркетинговых, развлекательных и благотворительных мероприятий для болельщиков.
Партнерство представлено под слоганом «Другой уровень игры!» — так начинается новая глава в отношениях FONBET с белорусским хоккеем. Компания является ключевым партнером КХЛ и ведущих хоккейных клубов России: за время сотрудничества ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» стали чемпионами или призерами FONBET Чемпионата КХЛ.
Спонсорское соглашение с четырьмя клубами белорусской Экстралиги продолжает многолетнюю работу букмекерской компании по развитию и популяризации хоккея. «Металлург» — действующий чемпион Экстралиги. «Юность» — самый титулованный клуб лиги. «Неман» — один из претендентов на титул. «Брест» — один из самых молодых и прогрессирующих белорусских клубов последних лет.
Одной из ключевых задач партнерства станет привлечение внимания новой аудитории к белорусскому хоккею. Совместные проекты позволят больше рассказывать о клубах и их игроках, вовлекать болельщиков в жизнь команд и создавать дополнительные поводы для посещения матчей. Отдельное направление сотрудничества — реализация социальных инициатив при участии благотворительной программы ДоброFON.
Также в феврале 2027 года Минск примет FONBET Неделю звезд хоккея — масштабное спортивное событие, в рамках которого для белорусских болельщиков пройдет серия развлекательных и социальных активностей с участием лучших хоккеистов FONBET Чемпионата КХЛ.
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|4
|3
|1
|7
|2
|Металлург Мг
|3
|3
|0
|6
|3
|Нефтехимик
|3
|2
|1
|5
|4
|Барыс
|3
|2
|1
|4
|5
|Салават Юлаев
|3
|2
|1
|4
|6
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|7
|Автомобилист
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|4
|1
|3
|3
|9
|Сибирь
|3
|1
|2
|3
|10
|Авангард
|2
|1
|1
|2
|11
|Трактор
|3
|1
|2
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|5
|4
|1
|8
|2
|Спартак
|4
|3
|1
|6
|3
|Локомотив
|3
|3
|0
|6
|4
|Торпедо НН
|4
|3
|1
|6
|5
|Шанхай Дрэгонс
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо М
|4
|2
|2
|4
|7
|Северсталь
|4
|1
|3
|3
|8
|Динамо Мн
|3
|0
|3
|3
|9
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|10
|Лада
|4
|0
|4
|2
|11
|Сочи
|3
|0
|3
|0
|13.09
|13:30
|Сибирь – Автомобилист
|- : -
|13.09
|14:00
|Авангард – Металлург Мг
|- : -
|13.09
|17:00
|Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|13.09
|17:00
|ЦСКА – Локомотив
|- : -