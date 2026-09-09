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FONBET стал партнером «Немана», «Юности», «Бреста» и «Металлурга»

Букмекерская компания FONBET в рамках совместной работы с клубами белорусской Экстралиги планирует ряд маркетинговых, развлекательных и благотворительных мероприятий для болельщиков.

Партнерство представлено под слоганом «Другой уровень игры!» — так начинается новая глава в отношениях FONBET с белорусским хоккеем. Компания является ключевым партнером КХЛ и ведущих хоккейных клубов России: за время сотрудничества ярославский «Локомотив», магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» стали чемпионами или призерами FONBET Чемпионата КХЛ.

Спонсорское соглашение с четырьмя клубами белорусской Экстралиги продолжает многолетнюю работу букмекерской компании по развитию и популяризации хоккея. «Металлург» — действующий чемпион Экстралиги. «Юность» — самый титулованный клуб лиги. «Неман» — один из претендентов на титул. «Брест» — один из самых молодых и прогрессирующих белорусских клубов последних лет.

Одной из ключевых задач партнерства станет привлечение внимания новой аудитории к белорусскому хоккею. Совместные проекты позволят больше рассказывать о клубах и их игроках, вовлекать болельщиков в жизнь команд и создавать дополнительные поводы для посещения матчей. Отдельное направление сотрудничества — реализация социальных инициатив при участии благотворительной программы ДоброFON.

Также в феврале 2027 года Минск примет FONBET Неделю звезд хоккея — масштабное спортивное событие, в рамках которого для белорусских болельщиков пройдет серия развлекательных и социальных активностей с участием лучших хоккеистов FONBET Чемпионата КХЛ.

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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 4 3 1 7
2 Металлург Мг 3 3 0 6
3 Нефтехимик 3 2 1 5
4 Барыс 3 2 1 4
5 Салават Юлаев 3 2 1 4
6 Адмирал 3 1 2 3
7 Автомобилист 3 1 2 3
8 Амур 4 1 3 3
9 Сибирь 3 1 2 3
10 Авангард 2 1 1 2
11 Трактор 3 1 2 2
Западная конференция И В П О
1 СКА 5 4 1 8
2 Спартак 4 3 1 6
3 Локомотив 3 3 0 6
4 Торпедо НН 4 3 1 6
5 Шанхай Дрэгонс 3 2 1 4
6 Динамо М 4 2 2 4
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13.09 13:30 Сибирь – Автомобилист - : -
13.09 14:00 Авангард – Металлург Мг - : -
13.09 17:00 Нефтехимик – Адмирал - : -
13.09 17:00 ЦСКА – Локомотив - : -
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