Российские баскетболисты провалились, Хабиб дерется за 50 миллионов, Медведеву остался шаг до величия

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 6 сентября.

ФИАСКО. Россия провалила главный шанс. Плей-офф — без нас

После поражения от поляков во втором раунде чемпионата мира только чудо могло позволить сборной России претендовать на выход в четвертьфинал — но оно не произошло.

Нурмагомедов VS Порье. Битва за 50 миллионов

По информации «СЭ», поединок с Конором принес дагестанцу порядка 15 миллионов долларов. 7 сентября Нурмагомедова ждет бой с Дастином Порье, совсем не такой звездой, как Макгрегор. Однако в команде Хабиба уверяют: на этот раз гонорар будет солиднее, чем за битву с ирландцем.

МАТЧ — УЖЕ СЕГОДНЯ. Шотландия — Россия. Чьи сердца храбрее?

Если попросить шотландца описать себя и свой народ одним словом, он, несомненно, скажет «the brave» — храбрый. Отвага идет через всю историю этого маленького северного края. Гимн музыкальный — Scotland the brave, гимн кинематографический — Braveheart (Храброе сердце), книги Вальтера Скотта, легенды, сказания — все воспевает смелость. Наша сборная точно почувствует это на себе. Но ведь и мы не трусливы, верно?

ЕЩЕ ОДНА БИТВА. Бей первым, Даниил! В чем шанс Медведева против Димитрова

Перед стартом US Open все понимали, что Даниил Медведев может зайти очень далеко, но немногие верили, что настолько. Он уже в полуфинале, и шанс шагнуть еще дальше — просто прекрасный. В ночь на субботу россиянин Даниил Медведев будет сражаться за финал Открытого чемпионата США.

ДИЛЕММА. Овечкин vs Панарин. Теперь это главная русская битва НХЛ

Овечкин и Панарин — звезды разных поколений, они не раз выступали вместе в сборной, но не могли попасть в одну тройку, так как оба играют на левом фланге атаки. Но именно противостояние «Овечкин vs Панарин» — новая главная русская битва в НХЛ. Больше десяти лет таким было «Овечкин vs Малкин», но его интриги из каждодневных превратились в исторические. «Вашингтон» и «Питтсбург» остаются сверхпринципиальными противниками, но после Кубка Стэнли «Кэпс» пропал тот недостаток капитана «Столичных», который отличал его от вечного соперника в худшую сторону.

ДЕБЮТАНТ. Зелимхан Бакаев: «Волнения нет, есть вера в свои силы»

Полузащитник сборной России и «Спартака» Зелимхан Бакаев после прилета в Глазго в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил вероятность своего дебюта за национальную команду в отборочных матчах Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

ТАКТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СБОРНОЙ. Похожий стиль и сильные стороны

Сборная Шотландии — типично британская команда. Ставка на вертикальные атаки и проходы по флангу. Шотландцы отлично себя чувствуют в контратакующей модели игры, когда можно отдать мяч и вылетать в быстрые атаки на свободном пространстве.

