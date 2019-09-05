Полузащитник сборной России и «Спартака» Зелимхан Бакаев после прилета в Глазго в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил вероятность своего дебюта за национальную команду в отборочных матчах Евро-2020 с Шотландией и Казахстаном.

— В каком состоянии приехали в сборную после сумасшедшего августа в «Спартаке»?

— Состояние после августа нормальное, это был хороший опыт дя нас всех. Думаю, мы дополнительно сплотились в этом месяце как команда. Много игр, именно тяжелых игр, с очень сильным соперниками: ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Ростов», «Ахмат» на выезде. Игра, два дня отдыхаем, и снова игра — это действительно было непросто, особенно если добавить перелеты. Я считаю, это был тяжелый, но полезный опыт.

— По всей видимости, в рамках этого сбора тебе предстоит дебют в сборной. Волнуетесь?

— Чувства разные, но волнения среди них нет. Скорее есть вера в свои силы, в то, что я могу выйти и защитить честь страны. Но в любом случае решать главному тренеру — как мне выходить, куда и на сколько времени.

— Вы наконец-то сыграли с братом за основу «Спартака», как и говорили в интервью «СЭ». Минус одна мечта?

— Да, исполнили мечту. Я же говорил вам еще в предыдущем интервью в июне, что мы до конца года по воле всевышнего сыграем вместе за основу «Спартака». Видите, это получилось быстро. Надеюсь, у нас впереди еще много игр. Будем радовать родных, близких, болельщиков «Спартака» и Ингушетию — свою малую родину. (Александр Рогулев)

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