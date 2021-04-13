ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, итоги дерби с Романцевым, домашний дебют Олича
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Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 12 апреля.
ЦСКА — в финале! А СКА для Кубка Гагарина нужны стабильность и взвешенные решения
Последний матч армейской серии.
Бывший тренер «Спартака» и сборной России — о поражении красно-белых от «Локомотива»
Армейцы победили «Ротор» и догнали «Локомотив».
Сравниваем календарь лидеров РПЛ в пяти оставшихся турах.
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