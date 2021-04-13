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ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, итоги дерби с Романцевым, домашний дебют Олича

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Максим Мамин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максим Мамин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 12 апреля.

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