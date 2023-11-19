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Медведев проиграл Синнеру, скандал в КХЛ, Франция забила 14 голов. Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 18 ноября.

Лучший российский теннисист закончил сезон поражением. Медведев не прошел Синнера

Даниил ушел в раздевалку на 8 минут в полуфинале Итогового, а после без шансов отдал решающий сет.

«Такие моменты надо отдавать хоккею, а не порнобизнесу». Судьи обокрали «Локомотив» в матче со СКА?

Лайнсмен отменил гол ярославцев, который мог перевести игру в овертайм.

Нидерланды, Швейцария и Румыния едут на Евро. Армения потеряла шансы после автогола Тикнизяна, Франция забила 14 мячей Гибралтару

Обзор состоявшихся в субботу матчей отборочного цикла Евро-2024.

Личка на поле, месть за ЦСКА, 22 тысячи на трибунах: «Динамо» обыграло 2DROTS

Клуб РПЛ победил самую сильную медиакоманду — 2:1.

Джокович в двух сетах обыграл Алькараса и вышел в финал Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале Итогового турнира ATP обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 6:2.

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