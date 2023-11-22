Дзагоев завершил карьеру, итоги отборочных матчей Евро. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 21 ноября.
«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры
Один из самых ярких российских футболистов закончил выступления в 33 года.
Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.
Украина, Грузия, Казахстан и даже Эстония еще могут попасть на Евро-2024. Объясняем, как работает плей-офф за оставшиеся путевки
На самом деле, все не так сложно.
«Слезы радости и ощущение счастья. А вы говорите о боли?!» Бобровский — о плей-офф и финале Кубка Стэнли
Игорь Рабинер побеседовал с вратарем «Флориды».
Турнир сильнейших хоккеистов планеты уже не будет таковым без Овечкина, Кучерова, Малкина и Панарина.
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