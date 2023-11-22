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Сегодня, 05:15

Дзагоев завершил карьеру, итоги отборочных матчей Евро. Главное за день

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Алан Дзагоев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 21 ноября.

«Ни сил, ни эмоций уже не осталось». Алан Дзагоев — о завершении карьеры

Один из самых ярких российских футболистов закончил выступления в 33 года.

Хорватия едет на Евро, отправив Уэльс в стыки. Франция не смогла пройти год без потерь

Обзор состоявшихся во вторник матчей отборочного цикла Евро-2024.

Украина, Грузия, Казахстан и даже Эстония еще могут попасть на Евро-2024. Объясняем, как работает плей-офф за оставшиеся путевки

На самом деле, все не так сложно.

«Слезы радости и ощущение счастья. А вы говорите о боли?!» Бобровский — о плей-офф и финале Кубка Стэнли

Игорь Рабинер побеседовал с вратарем «Флориды».

Россия — без Кубка мира-2025. НХЛ испугалась скандала

Турнир сильнейших хоккеистов планеты уже не будет таковым без Овечкина, Кучерова, Малкина и Панарина.

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Хорватия пополнила список участников Евро 2024
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Ни сил, ни эмоций уже не осталось
Алан Дзагоев
экс-игрок ЦСКА и сборной России

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