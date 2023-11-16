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Медведев в полуфинале Итогового турнира, сериал про Акинфеева. Главное за день

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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 ноября.

Медведев творит чудеса в Турине. Россиянин первым вышел в полуфинал итогового турнира ATP

Даниил в матче с Александром Зверевым был бесподобен в ключевые моменты.

«Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

«СЭ» и FONBET представляют документальный сериал о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Абаскаль не видел, чтобы совмещали работу в сборной и клубе? Мне по барабану». Карпин — о матче России с Кубой

Интервью главного тренера сборной России.

«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире

Даниил Медведев одержал две победы без потери сета на ATP Finals 2023.

Рублев пустил себе кровь. Россиянин вновь проиграл в Турине из-за негатива

Андрей не справился с психологическим давлением и в матче с Карлосом Алькарасом.

ЦИФРА ДНЯ
2
победы
Даниил Медведев досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
ЦИТАТА
В этом году мог проиграть такие матчи
Даниил Медведев
о выходе в полуфинал ATP Finals

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