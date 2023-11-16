Медведев в полуфинале Итогового турнира, сериал про Акинфеева. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 15 ноября.
Медведев творит чудеса в Турине. Россиянин первым вышел в полуфинал итогового турнира ATP
Даниил в матче с Александром Зверевым был бесподобен в ключевые моменты.
«СЭ» и FONBET представляют документальный сериал о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.
Интервью главного тренера сборной России.
Даниил Медведев одержал две победы без потери сета на ATP Finals 2023.
Андрей не справился с психологическим давлением и в матче с Карлосом Алькарасом.
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