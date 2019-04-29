Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 29 апреля.

СКОРО! В сборной готовят две супертройки. Малкин с Гусевым и Кучеровым – это может быть бомба!

В прогнозе состава сборной на чемпионат мира "СЭ" предположил, что Евгения Малкина, Александра Овечкина и Никиту Кучерова разобьют на три разные тройки – для баланса команды. Пока тренерский штаб решил пойти другим путем, объединив Малкина и Кучерова и создав два суперзвена.

ОФИЦИАЛЬНО. Каким будет "Спартак" при Знарке. Инсайды о будущем красно-белых

Первая и самая главная сенсация межсезонья в понедельник была встречена буднично. Информация о приходе Олега Знарка в "Спартак" фигурировала еще полтора месяца назад и постоянно подтверждалась первыми лицами клуба. Свежие восторги от вероятного назначения давно утихли. Но что вы скажите о нашей информации по поводу будущего состава команда?

НЕУЖЕЛИ?! ЦСКА без Лиги чемпионов?

В центральном матче тура армейский клуб проиграл в Краснодаре (0:2) и опустился на четвертое место. Впервые за шесть лет красно-синие могут остаться без участия в главном еврокубке.

ЛЕГЕНДА. Валерий Газзаев: "ЦСКА мне понравился, просто фатально не везло!"

Бывший главный тренер красно-синих считает, что в Краснодаре армейцам не хватило футболистов, которые способны вскрывать оборону за счет индивидуального мастерства. Мощное мнение легендарного тренера.

РАСКЛАДЫ. "Зенит" гарантировал себе медали, а 4 мая может стать чемпионом

"Зенит" гарантировал себе попадание в тройку призеров чемпионата-2018/19 после того, как на своем поле победил "Крылья Советов" (4:2). Шансы достать питерцев сохраняют только "Локомотив" и "Краснодар", отстающие соответственно на 8 и 11 очков. Перечисляем финишные расклады в РПЛ.

СМЕШНО. В биатлонную сборную взяли лыжника. Он занимал места во второй сотне

В основной состав сборной России по биатлону на сезон-2019/20 включены 16 спортсменов – по восемь мужчин и женщин. Ровно таким же будет состав резервной команды, в которой введено ограничение по возрасту. Ни в основу, ни в резерв не попали чемпион мира Максим Цветков, призеры этапов Кубка мира Ирина Старых и Екатерина Глазырина, а также Маргарита Васильева. Главная фамилия в списочном составе сборной вовсе не Логинов, и даже не Юрлова. В резервную команду включен биатлонист из Ленинградской области Евгений Сидоров. Ему 21 год, он из Всеволожского района, руководителем которого до своего перехода на работу в Госдуму был нынешний глава СБР Владимир Драчев.

ГЕРОИ. Гол-фантом лишил Россию золота. Швеция – чемпион мира

В финале юниорского чемпионата мира сборная России проиграла Швеции (3:4 ОТ). В третьем периоде россияне забили четвертый гол, но он был не засчитан. Справедливо?

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