Интервью Карреры про «Спартак», огненный разговор с Дадахановым, Морозов у руля КХЛ
18:30
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 14 февраля.
Каррера дал интервью «СЭ» — сравнил АЕК со «Спартаком», рассказал о давлении и вспомнил Россию
Эксклюзивный разговор с бывшим главным тренером красно-белых.
Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»
Обозреватели «СЭ» встретились с бывшим президентом футбольного ЦСКА.
Ведущую хоккейную лигу страны возглавил Алексей Морозов.
Главный тренер уфимцев стал гостем редакции «СЭ».
Первая ракетка России вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy.
ЦИФРА ДНЯ
10 000
долларов
ЦИТАТА
Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...
День Святого Валентина в постах звезд спортачитать >
Новый соперник Олейника — мировая величина. Он надломил карьеру Федора Емельяненкочитать >
«Зенит» — самый финансово стабильный российский клубчитать >
«Сочи» останется в РПЛ. Поможет Кокоринчитать >
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...