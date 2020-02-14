Интервью Карреры про «Спартак», огненный разговор с Дадахановым, Морозов у руля КХЛ

Эксклюзивный разговор с бывшим главным тренером красно-белых.

ЦИФРА ДНЯ

дали Николаю Левникову перед финальным матчем Кубка России ЦСКА — «Локомотив» (1:2) в 2000 году, утверждает Шахруди Дадаханов

ЦИТАТА

Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...