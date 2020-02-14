Вечерний «СЭ»
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Интервью Карреры про «Спартак», огненный разговор с Дадахановым, Морозов у руля КХЛ

18:30
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 14 февраля.

Каррера дал интервью «СЭ» — сравнил АЕК со «Спартаком», рассказал о давлении и вспомнил Россию

Эксклюзивный разговор с бывшим главным тренером красно-белых.

Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»

Обозреватели «СЭ» встретились с бывшим президентом футбольного ЦСКА.

Новая эпоха или переходный период. Что даст нашему хоккею новый президент КХЛ?

Ведущую хоккейную лигу страны возглавил Алексей Морозов.

Вадим Евсеев: «Я не лезу ни в «Спартак», ни в «Локомотив». У меня контракт с «Уфой»

Главный тренер уфимцев стал гостем редакции «СЭ».

Екатерина Александрова: «Игра за сборную — незабываемые эмоции. Просто ураган»

Первая ракетка России вышла в четвертьфинал St.Petersburg Ladies Trophy.

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