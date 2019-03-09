Громкая победа российских лыжников в Осло, ЦСКА громит "Рубин", серебряный Логинов

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 9 марта.

ТРИУМФ. Большунов – снова первый в мире! Россияне уничтожили норвежцев на марафоне в Осло

На глазах у королевской семьи Норвегии российские лыжники взяли первые четыре места в марафоне на Кубке мира.

МЕДАЛЬ. Логинов завоевал серебро в спринте на чемпионате мира в Эстерсунде! Йоханнес Бе выиграл гонку

Российский биатлонист Александр Логинов занял второе место в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. Солнце взошло над ЦСКА. Красно-синие разгромили "Рубин"

Московский клуб продолжает погоню за "Зенитом" и "Краснодаром" в чемпионате.

ИСТОРИЯ. "Мерседес" Бескова, галстук Голодца и губа судьи Чеботарева. Голышак – о старом стадионе "Динамо"

Каким был старый стадион "Динамо". Рассказывает обозреватель "СЭ".

ВОПРОС. "Ювентус" устал проигрывать в ЛЧ. Ему нужен Гвардьола

Особое мнение корреспондента "СЭ" о слухах вокруг тренера "Манчестер Сити".

ТОЛЬКО БРОНЗА. Без Медведевой и Туктамышевой россиянки проиграли Универсиаду

Станислава Константинова стала призером Универсиады в Красноярске.

НХЛ. Овечкин не набрал 1200 очков, но "Вашингтон" победил. В шестой раз подряд

Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.

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