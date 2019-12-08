Гинер атакует судей, тройной удар Тутберидзе, ВАДА готовит приговор России

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 8 декабря.

Когда Гинер ярче футбола

В центральном матче субботней части 19-го тура РПЛ, последнего перед паузой до весны, «Краснодар» и ЦСКА победителя не выявили, «Зенит» ушел зимовать с 10-очковым отрывом, а досталось судьям. Президент армейцев выступил с огненным предложением.

Тедеско vs Карпин: часть вторая

В воскресенье в матче «Спартак» — «Ростов» болельщиков ждет интересное тренерское противостояние. Организованные фанаты отправятся на выход после получаса игры — и это еще одна важная история этого уик-энда (и не только).

Трусова творит историю, но чемпионка — Косторная. А Загитова провалилась

Вчерашние суперюниорки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова в первом взрослом сезоне заняли весь пьедестал в финале «Гран-при» в Турине. История!

Алина Загитова занимала второе место после короткой программы и стала последней. Разбираемся, в чем причина неудачи олимпийской чемпионки и чемпионки мира.

Двойная победа лыжников

Сборная России вынесла хозяев норвежцев и двумя составами выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. Это было просто супер!

Чего ждать от исторического решения ВАДА? Опасные расклады

В понедельник днем исполком Всемирного антидопингового агентства в Лозанне примет решение о том, что будет с российским спортом в ближайшие четыре года. Как будут вводить санкции: три сценария возможного развития событий.

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