Гильерме и "Локомотив" договорились, зачем Мирзов "Спартаку", откровенный Джанаев

Гильерме подписал контракт с "Локомотивом" на три года. Фото ФК "Локомотив"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 19 июля.

КОНЕЦ ИНТРИГИ. "Локомотив" продлил контракт с Гильерме на три года

"Локомотив" продлил контракт с вратарем и капитаном команды Гильерме, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.

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