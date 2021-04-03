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Российские пловцы заключительный сбор перед Олимпиадой проведут в Осаке

20:26

Заключительный сбор российских пловцов перед Олимпиадой в Токио пройдет в Осаке, сообщил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

«Подготовка к Олимпиаде идет полным ходом с июня, когда мы начали тренироваться в полную силу, — цитирует Чепика ТАСС 3 апреля. — Отбор сейчас — это очередной этап подготовки к Олимпиаде, дальше у нас сбор в Турции, потом на чемпионат Европы, сбор на Круглом, Владивосток, Осака и Токио.

Все запланировано, срывов, надеюсь, не будет никаких. Во Владивостоке мы семь дней, это адаптация к времени и климатическая, и следующие семь дней мы в Осаке. Потом уже переезжаем в Токио».

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11064095

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