Трефилов поедет на Олимпийские игры в Токио в качестве первого вице-президента ФГР
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что Евгений Трефилов вместе с женской сборной России отправится на Олимпийские игры в Токио.
По словам Шишкарева, состояние здоровья не позволяет Трефилову работать непосредственно с командой, но он поедет в Токио в качестве первого вице-президента ФГР, будет внимательно смотреть все матчи и сможет делиться с тренерами сборной России своими наблюдениями и предложениями.
Женская сборная России на Олимпиаде попала в группу B. Соперницами россиянок станут команды Бразилии, Франции, Венгрии, Испании и Швеции.
Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/26614/fgr-i-okr-prodolzhayut-sovmestnuyu-podgotovku-k-olimpijskim-igram
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