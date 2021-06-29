Трефилов поедет на Олимпийские игры в Токио в качестве первого вице-президента ФГР

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что Евгений Трефилов вместе с женской сборной России отправится на Олимпийские игры в Токио.

По словам Шишкарева, состояние здоровья не позволяет Трефилову работать непосредственно с командой, но он поедет в Токио в качестве первого вице-президента ФГР, будет внимательно смотреть все матчи и сможет делиться с тренерами сборной России своими наблюдениями и предложениями.

Женская сборная России на Олимпиаде попала в группу B. Соперницами россиянок станут команды Бразилии, Франции, Венгрии, Испании и Швеции.

Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.