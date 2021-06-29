Олимпиада
Токио-2020
Новости
Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Трефилов поедет на Олимпийские игры в Токио в качестве первого вице-президента ФГР

20:15
Теги:

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев заявил, что Евгений Трефилов вместе с женской сборной России отправится на Олимпийские игры в Токио.

По словам Шишкарева, состояние здоровья не позволяет Трефилову работать непосредственно с командой, но он поедет в Токио в качестве первого вице-президента ФГР, будет внимательно смотреть все матчи и сможет делиться с тренерами сборной России своими наблюдениями и предложениями.

Женская сборная России на Олимпиаде попала в группу B. Соперницами россиянок станут команды Бразилии, Франции, Венгрии, Испании и Швеции.

Трефилов привел российских гандболисток к победе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/26614/fgr-i-okr-prodolzhayut-sovmestnuyu-podgotovku-k-olimpijskim-igram

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Англия — Германия: прямая трансляция матча Евро-2020
Почему выход Швейцарии в четвертьфинал Евро — это катастрофа. У этой сборной нет национального духа
Англия — Германия: прогноз Николая Писарева на матч Евро-2020
Украина — Швеция: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
vs
0
Офсайд