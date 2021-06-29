Вячеслав Фетисов: «Надеюсь, что все поставленные цели на Олимпиаде будут исполнены. В добрый путь!»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал задачу сборной России на Олимпиаду в Токио.

Во вторник, 29 июня, глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что задача Олимпийской команды России — попасть в тройку неофициального медального зачета по итогам Игр

«Если ставится цель не ниже третьего места, то наверное, в ОКР отвечают за свои слова, — сказал Фетисов «СЭ». — Будем надеяться, что все сказанное будет исполнено. Сложно говорить, потому что особо соревнований не было. Тем не менее мы ждем успешного выступления от наших пловцов, спортивных и художественных гимнастов и других спортсменов. Вполне возможно, что результат на Олимпиаде будет зависеть от последнего этапа подготовки. Неофициальный медальный зачет очень важен. Для спортсменов, например, это очень большая поддержка».

Фетисов также высказался о назначении знаменосцев сборной России на церемонии открытия Олимпийский игр в Токио — флаг ОКР понесут волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

«В свое время я был назначен капитаном олимпийской сборной, но мне не дали нести флаг по определенным причинам. Это до сих пор осталось для меня некой занозой. Нести флаг на параде — это очень важный момент в жизни любого спортсмена. Я всегда буду поддерживать их. Для них поездка на Олимпиаду — это смысл жизни. Олимпиада — это уникальное соревнование. Я очень рад за ребят, которые туда поедут. У них будет возможность войти в историю страны и олимпийского движения. Пусть ходят с тем флагом, который есть. Они в этом не виноваты. Печально, конечно, что мы без своего флага и гимна. Я считал, что это самая главная мотивация любого спортсмена. Биться не за себя, а за честь флага, и чтобы твой гимн слышал весь мир. Я очень рад за ребят, которые получили право вести колонну наших олимпийцев. В добрый путь!», — добавил Фетисов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Из-за санкций сборная России будет выступать в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов РФ.