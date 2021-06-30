Канада переиграла Грецию в отборе на Олимпиаду

Сборная Канады обыграла Грецию в отборочном турнире Олимпийских игр. Канадцы набрали 2 очка и лидируют в своей группе. У греков сейчас 1 очко.

Третьей командой в группе является сборная Китая.

Олимпийские игры

Баскетбол

Отборочный турнир

Группа A

Греция — Канада — 91:97 (23:19, 27:27, 21:28, 20:23)