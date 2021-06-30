Канада переиграла Грецию в отборе на Олимпиаду
06:12
Сборная Канады обыграла Грецию в отборочном турнире Олимпийских игр. Канадцы набрали 2 очка и лидируют в своей группе. У греков сейчас 1 очко.
Третьей командой в группе является сборная Китая.
Олимпийские игры
Баскетбол
Отборочный турнир
Группа A
Греция — Канада — 91:97 (23:19, 27:27, 21:28, 20:23)
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