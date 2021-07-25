Китай возмущен картой, показанной на американском ТВ во время церемонии открытия Олимпиады

Консульство Китая в Нью-Йорке выразило протест в связи с «неправильно картой», показанной американским телеканалом NBC Universal во время церемонии открытия Олимпиады-2020.

На этой карте Тайвань и некоторые другие острова в Южно-Китайском море, которые китайцы считают своими, оказались отделены от КНР. В заявлении консульства по этому поводу говорится, что NBC «нанес ущерб достоинству и оскорбил чувства китайского народа». «Мы призываем NBC признать серьезность проблемы и принять меры по исправлению ошибки», — отметили авторы обращения.

Напомним, что ранее возник скандал в связи картой Украины на официальном сайте Олимпиады, на котором от этой страны был отделен границей Крым. МОК объяснил случившееся «ошибкой провайдера» и убрал границу с карты.